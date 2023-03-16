Брянские студенты получили стипендии от Профсоюза работников образования

На конференции мастеру производственного обучения Брянского строительно-технологического техникума имени Кучеева Сергею Войтову вручили документы о присвоении почетного звания «Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации». Также студенты направления «Педагогическое образование» Брянского государственного университета имени академика Петровского получили сертификаты на стипендию от Брянской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

В Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского прошла научно-практическая педагогическая конференция «Учить. Вдохновлять. Развивать». Там дали старт Году педагога и наставника в регионе.

Брянские студенты получили стипендии от Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

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