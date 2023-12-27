Год педагога и наставника торжественно закрыли в Брянской области

Церемония закрытия Года педагога и наставника в регионе прошла в Брянске. Об этом рассказали в региональном департаменте образования.

В областном театре драмы имени А.К. Толстого прошло торжественное мероприятие. Там подвели итоги Года педагога и наставника в Брянской области. В зале собрались руководители общественных организаций, образовательных учреждений, а также педагоги.

«Профессия педагога важна, трудна, ответственна и многогранна. Вы формируете будущее нашей страны. Педагоги Брянщины справляются со своей задачей на оценку «Отлично». Вы работаете творчески, целеустремленно, с индивидуальным подходом к каждому своему ученику. Помогаете взрослеть нашим детям, раскрываете их способности», — подчеркнула на открытии заместитель губернатора Брянской области Валентина Миронова.

Работники образования получили почетные грамоты губернатора и Брянской областной Думы, благодарственные письма. Затем состоялась символическая передача эстафеты от Года педагога и наставника Году семьи.

Виновникам торжества актёры Брянского театра драмы показали спектакль «Машенька» (12+).