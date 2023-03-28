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Брянские студенты помогут на весенне-полевых работах

2023, 28 марта 18:39 Общество
Брянские студенты помогут на весенне-полевых работах
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Студотряд «Русич» отправился на весенне-полевые работы. Об этом рассказали в пресс-службе Брянского государственного аграрного университета. 

Студенческий механизированный отряд «Русич» отправился на сельхозпредприятия Брянской области. Третьекурсники  Брянского государственного аграрного университета будут помогать в проведении весенне-полевых работ. 

На первую работу отправятся 19 студентов, достигших совершеннолетия. У них есть  права тракториста-машиниста и опыт работы с техникой. За весь период все они будут получать стипендию, а также заработную плату. Хозяйства обеспечат студентов жильем и питанием.

В конце апреля к отряду присоединятся студенты-четверокурсники.

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