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Брянские студенты завоевали пять медалей одна турнире по рукопашному бою

2025, 30 апреля 10:45 Общество
Брянские студенты завоевали пять медалей одна турнире по рукопашному бою
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Брянские студенты завоевали пять медалей одна турнире по рукопашному бою. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

 

В Москве прошел всероссийский Кубок студенческой лиги по рукопашному бою. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из 23 регионов.

Брянскую область на турнире представили студенты Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского.

Золотые медали завоевали Владлена Иващенкова, Александр Горохов и Владислав Федосейский. Второе место занял Максим Воропаев. Бронзовым призёром стала София Косенкова.

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