Брянские студенты завоевали пять медалей одна турнире по рукопашному бою

Парламенты Смоленска и ЛНР заключили соглашение Взаимодействие между регионами будет выстроено не только посредством законотворческой деятельности в рамках федерального поля, но и организации волонтерской работы, а также работы с участниками СВО и их семьями. В Луганске подписали Соглашение о сотрудничестве между Смоленской областной Думой и Народным Советом ЛНР. Подписи под документом поставили Игорь Ляхов и Денис Мирошниченко. Также на церемонии присутствовали

Хорошая поддержка для большой семьи Истории людей, которым соцконтракт помогает развивать личное хозяйство. Плуг, прицеп, картофелекопалка и культиватор… Семья Лефтер рассказывает об оборудовании, которое приобрели в прошлом году на средства соцконтракта – они получили 350 тысяч рублей. Кроме картофельных полей у многодетной семьи большое хозяйство – овцы и подрастающие ягнята, куры и две коровы. Заботиться о скотине помогают дети –

Он сказал: «Поехали!»: В регионе завершился конкурс имени Юрия Гагарина Творческое состязание «Знаете, каким он парнем был!» за девять лет стало масштабным праздником. В 2015 году конкурс собрал 18 тысяч участников, хотя в 2016‑м, когда всё только начиналось, их было 5,5 тысячи. «У нас получился хороший праздник имени Юрия Гагарина – космонавта, которого чтит весь мир. Ежегодно под знамёнами его имени мы вовлекаем в конкурс молодёжь, чтобы они брали пример со знаменитого земляка. Конечно,

Большая уборка Субботник – добрая традиция, которую всегда поддерживают смоляне. И эта весна не стала исключением. 26 апреля регион присоединится к масштабной Всероссийской акции. Об этом рассказал губернатор Василий Анохин, который также призвал жителей региона не оставаться в стороне и принять участие в «большой уборке». «Сейчас уборкой городов и посёлков активно занимаются наши коммунальные и дорожные службы.

Требуются работники культуры В регионе стартовал приём заявок от желающих стать участником программы «Земский работник культуры». Об этом рассказа губернатор Василий Анохин, напомнив, что проект реализуется по всей стране по поручению Президента России Владимира Путина. «Работников ждут в учреждениях культуры в деревнях, посёлках и небольших городах. В Смоленской области предлагается 14 муниципалитетов, их можно выбрать при подаче заявки»,