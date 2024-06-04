Брянские таможенники встретились со студентами кооперативного техникума

Брянские таможенники познакомили студентов кооперативного техникума со своей работой. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В Брянский кооперативный техникум пришли сотрудники Брянской таможни. Они познакомили ребят с работой ведомства.

В начале встречи студенты посмотрели видеоролики о буднях таможенников и правонарушениях, выявленных в разные годы.

Затем кинолог Игорь Бусев с напарником – бельгийской овчаркой Магнатом продемонстрировали приемы послушания. А затем служебный пёс безошибочным отыскал имитатор наркотических средств.

В завершении сотрудники специального отряда быстрого реагирования таможни продемонстрировали ребятам оружие и оборудование. Студенты смогли примерить средства бронезащиты и подержать в руках автомат.

Директор техникума Наталья Шарденкова отметила, что за 80 лет работы учреждения таких мероприятий ещё не было.

Фото пресс-службы Брянской таможни