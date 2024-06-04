Брянские таможенники встретились со студентами кооперативного техникума

Брянские таможенники познакомили студентов кооперативного техникума со своей работой. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В Брянский кооперативный техникум пришли сотрудники Брянской таможни. Они познакомили ребят с работой ведомства.
В начале встречи студенты посмотрели видеоролики о буднях таможенников и правонарушениях, выявленных в разные годы.
Затем кинолог Игорь Бусев с напарником – бельгийской овчаркой Магнатом продемонстрировали приемы послушания. А затем служебный пёс безошибочным отыскал имитатор наркотических средств.
В завершении сотрудники специального отряда быстрого реагирования таможни продемонстрировали ребятам оружие и оборудование. Студенты смогли примерить средства бронезащиты и подержать в руках автомат.
Директор техникума Наталья Шарденкова отметила, что за 80 лет работы учреждения таких мероприятий ещё не было.
Фото пресс-службы Брянской таможни
29.05.2024 11:33
Дороги местного значения
Как будет меняться Руднянский район? Губернатор Василий Анохин продолжает посещать районы Смоленщины и встречаться с жителями. На прошлой неделе он побывал в Руднянском районе. О затронутых проблемах, принятых решениях и будущих проектах он рассказал по итогам визита в муниципалитет. Машины и ремонт По традиции одна из насущных тем, – состояние дорожного покрытия. «В прошлом году отремонтировали большой
29.05.2024 11:32
Пусть меня научат
В Смоленской области, как и в целом по стране, сейчас пора выпускных экзаменов. Пройдёт немного времени и вчерашние 11-классники узнают свои баллы по ЕГЭ, получат на руки аттестаты и начнут «штурмовать» вузы, чтобы продолжить обучение. Для этого необязательно ехать в Москву или Северную столицу. В регионе создано немало бюджетных мест по востребованным на рынке труда
29.05.2024 11:31
За школьной партой
На карте Смоленской области может появиться ещё одна школа – её планируют построить в микрорайоне Алтуховка. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. «Её возведение будет рассмотрено для включения в федеральную программу, разрабатываемую по поручению Президента России. Стоимость объекта – более 2 млрд руб», – рассказал глава региона. Известно, что новое образовательное учреждение рассчитано на 726 мест. Детали будущего проекта губернатор