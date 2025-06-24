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Брянские танцоры привезли четыре награды с турнира «В ритмах лета 2025»

2025, 24 июня 12:31 Общество
Брянские танцоры привезли четыре награды с турнира «В ритмах лета 2025»
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Брянские танцоры привезли четыре награды с турнира «В ритмах лета 2025». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта 

 

В «Тимирязев Центре» в Москве прошли масштабные соревнования по танцевальному спорту в «В ритмах лета 2025». В них вошли Кубок Мира и Кубок России, а также международные и всероссийские состязания. Участвовали в них спортсмены из 75 регионов России и 30 стран мира. За восемь дней на паркет вышли 10 729 танцевальных дуэтов.

Брянскую область представил 41 воспитанник Федерации танцевального спорта Брянской области. Третье место заняли Марк Лапонов и Анна Дашкова, а также Арсений Ганевич и София Фельдман. 

Кубок по танцу «Пасодобль» завоевали Никита Жариков и Александра Львутина из брянской «Фантазия». Они стали первыми среди 100 пар. Среди взрослых участников в Кубке по танцу «Пасодобль» второе место заняли Ангелина и Сергей Минаевы. 

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