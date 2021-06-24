Брянские тиктокеры воруют колпачки с колес автомобилей

Подростки занимаются этим ради съемки видео.

На днях появилась видеозапись, которая зафиксировала юных воришек в Дятьково. Ребята окружили машину, скрутили колпачки с колес и разбежались. Оказывается, подобные случаи носят масштабный характер не только в Брянской области, но и по всей стране.

Дело в том, что причина поведения подростков кроется в модном тренде TikTok. В соцсети широко распространяется челлендж, в котором показывают коллекции колпачков и поясняют, как их можно снять с машины незаметно, а затем выгодно продать эти запчасти.

Правоохранительные органы в ряде регионов проводят проверки по фактам хищения.