Брянские тренеры получили государственные награды из рук первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания России. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуре и спорта.
В Брянске на главной арене Дворца единоборств имени Артёма Осипенко прошли мастер-классы по самбо, дзюдо и спортивной борьбе. В рамках мероприятия тренеры региона получили государственные награды. Награды вручил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Так, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил преподаватель Брянского государственного училища олимпийского резерва Михаил Сумичев. Он подготовил спортсмена, победившего на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио. Также Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён тренер по дзюдо Брянской областной спортивной школы олимпийского резерва «Русь» Михаил Храмцов.
За вклад в развитие физической культуры и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоили директору Брянской областной спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив» Николаю Козлову и директору, тренеру-преподавателю Климовской детско-юношеской спортивной школы Андрею Ермаченко.
«Награды тренерам — это, прежде всего, высокая оценка той комплексной работы, которая проводится в области по развитию спорта. Тренеры — это не просто наставники, сегодня именно они воспитывают здоровое и физически развитое будущее нашей страны, гордость российского спорта!» – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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