Брянские умельцы провели мастер-классы на ВДНХ для участников конкурса «Это у нас семейное»

Брянские умельцы проводят мастер-классы на ВДНХ для участников Всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

На Международной выставке-форуме «Россия» проходит Всероссийский семейный форум «Родные-любимые». В нём участвуют представители конкурса «Это у нас семейное».

На площадке Брянской области для них проходят тематические мероприятия. Так, гончар Василий Шкляров из Мглинского района учил всех желающих работать на гончарном круге. Художница-преподаватель Детской школы искусств № 2 имени П.И. Чайковского Ольга Леонов рисовала шаржи семей. Также гости стенда участвовали в мастер-классах по изготовлению семейного оберега,календаря семейных событий и росписи пряников. А на мастер-классе «Наш семейный символ» участники конкурса смогли сделать из деталей фоамирана в рамке сердца из цветов фамильный символ.