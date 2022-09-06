Брянские волонтёры участвовали в учениях в Белоруссии

Добровольцы «ЛизаАлерт» Брянской области приняли участие в совместных учениях с поисковыми отрядами Белоруссии.

Около деревни Лесань Жлобинского района Гомельской области прошли II Региональные Учения. Их организовал белорусский поисковый отряд «ПСО-Пульс». На мероприятие пригласили отряды Могилевской области «Феникс» и «Луч», а также добровольцев «ЛизаАлерт» Брянской области.

Поисковики отработали навыки поиска людей в лесу. Участники обменялись опытом в организации и проведении розыскных мероприятий и проработали алгоритмы совместного ведения поиска.