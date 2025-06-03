Брянские выпускники сдали экзамены по обществознанию и физике

Более трёх тысяч брянских выпускников сдали единый государственный экзамен по обществознанию и физике. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Накануне в Брянской области стартовал основной этап Единого государственного экзамена. Выпускники сдавали два предмета. 2354 человек выбрали обществознание, а 1050 – физику.

Для проведения экзамена подготовили 46 пунктов на базе общеобразовательных школ и в два – на дому. За проведением ЕГЭ следили общественные наблюдатели. Сотрудники ситуационно-информационного центра мониторили ситуацию с помощью видеонаблюдения. Технических сбоев и нарушений на экзаменах в Брянской области не было.

Результаты станут известны не позднее 20 июня.