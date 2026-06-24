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Происшествия

Два подростка утонули в озере в Унече накануне

2026, 24 июня 12:30
Два подростка утонули в озере в Унече накануне
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Два подростка утонули в озере в Унече накануне. Об этом сообщили в региоанльном МЧС. 

 

23 июня в оперативную дежурную смену Главного управления спасательного ведомства поступила информация о происшествии на водном объекте в Унечском районе. На озере «Новое» в городе Унече утонули двое мальчиков  2010 и 2011 годов рождения.

Тело одного подростка из воды достал матрос‑спасатель пляжа озера «Новое». Второго мальчика подняли водолазы дежурной водолазной станции.

Следователи установливают обстоятельства трагедии.

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