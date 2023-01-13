Брянские журналисты получили награды

Награды за вклад в работу СМИ награды получили брянские журналисты. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

В День российской печати в Хрустальном зале регионального Правительства поздравили представителей средств массовой информации и отрасли полиграфии региона.

«Информационное пространство региона останется многогранным, насыщенным и жители нашего региона получают не только объективную, но и оперативную информацию, а сейчас это как никогда особенно важно», – отметила заместитель губернатора региона Татьяна Кулешова.

Сенатор России Галина Солодун вручила заместителю председателя областной Думы Владимиру Пронину Благодарность Совета Федерации. Наградой отметили его вклад в развитие региональных СМИ. Ещё 13 представителей отрасли получили почетные грамоты и благодарности от губернатора региона, областной думы и главного федерального инспектора.