Брянский ансамбль «Дебряночка» отметил 35-летие со дня основания. Об этом рассказали в городской администрации.

Во Дворце культуры имени Медведева в Брянске прошел праздничный концерт. Юбилей там отметил народный фольклорно-эстрадный ансамбль «Дебряночка». Коллективу исполнилось 35 лет.

«За 35 лет у нас были и бабушки, и девушки, состав постоянно менялся. Сегодняшний коллектив постоянно участвует во многих концертах. За все время мы становились лауреатами высших степеней всероссийских и международных конкурсов. Нам аплодировала Италия, Финляндия, Швеция, Польша, Латвия и многие другие страны. Мы постоянно развиваемся и с оптимизмом смотрим вперед», — отметила руководитель ансамбля Елена Гришина.

Первый замглавы администрации города Сергей Антошин поздравил коллектив с юбилеем. Он вручил руководителю сертификат на пошив новых костюмов. Участники ансамбля получили почетные грамоты за многолетний творческий труд. А самый преданный зритель «Дебряночки» стал обладателем абонемента на творческий сезон в ГДК им. Д.Н. Медведева.

На концерте «Дебряночка» исполнила для своих зрителей лучшие композиции за 35 лет.