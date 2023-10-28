Брянский ансамбль «Дебряночка» отметил 35-летие со дня основания. Об этом рассказали в городской администрации.
Во Дворце культуры имени Медведева в Брянске прошел праздничный концерт. Юбилей там отметил народный фольклорно-эстрадный ансамбль «Дебряночка». Коллективу исполнилось 35 лет.
«За 35 лет у нас были и бабушки, и девушки, состав постоянно менялся. Сегодняшний коллектив постоянно участвует во многих концертах. За все время мы становились лауреатами высших степеней всероссийских и международных конкурсов. Нам аплодировала Италия, Финляндия, Швеция, Польша, Латвия и многие другие страны. Мы постоянно развиваемся и с оптимизмом смотрим вперед», — отметила руководитель ансамбля Елена Гришина.
Первый замглавы администрации города Сергей Антошин поздравил коллектив с юбилеем. Он вручил руководителю сертификат на пошив новых костюмов. Участники ансамбля получили почетные грамоты за многолетний творческий труд. А самый преданный зритель «Дебряночки» стал обладателем абонемента на творческий сезон в ГДК им. Д.Н. Медведева.
На концерте «Дебряночка» исполнила для своих зрителей лучшие композиции за 35 лет.
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