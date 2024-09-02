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Брянский ансамбль «Семеюшка» поучаствовал в фольклорной экспедиции

2024, 02 сентября 14:32 Общество
Брянский ансамбль «Семеюшка» поучаствовал в фольклорной экспедиции
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Брянский ансамбль «Семеюшка» поучаствовал в фольклорной экспедиции. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

В рамках проекта «Познай свой край, свой род, свой народ» в селе Лопазна Суражского района прошла фольклорная экспедиция. В ней участвовали воспитанники детской фольклорной студии «Семеюшка». Ребята приобщились к этнокультурному наследию региона, пообщавшись с носителями традиций в глубинках.

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