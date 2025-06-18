Брянский ансамбль выступил на фестивале белорусской песни и поэзии «Молодёчно-2025». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В городе Молодёчно в Республике Беларусь прошёл XXIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, а также конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни и поэзии «Молодёчно-2025».

В мероприятии приняла участие и творческая делегация из Брянской области. На ярмарке сувениров ручной работы народные мастера регина представили расписные балалайки и декоративные тарелки с изображением достопримечательностей обалстного центра.

На фестивале выступил народный ансамбль русской песни «Околица». Он порадовал зрителей песням и частушкам. Также собравшихся впечатлила фланкировка шашкой в исполнении солистки ансамбля.