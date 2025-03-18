Брянский ансамбль «Зарянка» завоевал три диплома межрегионального конкурса. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Орле состоялся II Межрегиональный конкурс народного вокального и инструментального исполнительства «Орловский родник — 2025». Его посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В конкурсе участвовали коллективы и исполнители из Орла, Брянска, Калуги, Тулы, Липецка, Смоленска, а также Орловской, Брянской и Калужской областей.

Брянский фольклорный ансамбль «Зарянка» из городского дворца культуры железнодорожников получил диплом лауреата первой степени. В сольной программе Таисия Рыжова также стала лауреатом первой степени. Она выступала в возрастной категории 7-9 лет. Среди солистов 11-13 лет первой стала брянская исполнительница Полина Коляда.