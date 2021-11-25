Брянский ЦУР мониторит соцсети на наличие фейков

Авторов недостоверной информации обязали опубликовать опровержения.
Сотрудники брянского Центра управления регионом регулярно мониторят СМИ и соцсети на наличие недостоверной информации. Об этом в рамках прямой линии с губернатором Александром Богомазом сообщил Денис Путило, директор ЦУР, созданного как инструмент коммуникации между жителями области и органами власти.
«Помимо работы с обращениями граждан наши аналитики также мониторят медиапространство на предмет фейков в социальных сетях и масс-медиа. В ходе такого мониторинга, например, была выявлена недостоверная информация об отравлении школьников в Рогнединском районе, смерти мальчика на уроке физкультуры в городе Брянске и другие неправдивые факты. По каждому такому случаю информация оперативно направлялась в профильные ведомства и службы для проведения проверки», – отметил Путило.
После проверки на сайтах ведомств, в СМИ и социальных сетях публикуется информация с опровержением.
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