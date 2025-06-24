Брянский департамент культуры подписал соглашение с «Движением первых»
Брянский департамент культуры подписал соглашение с «Движением первых». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Директора департамента культуры Брянской области Юрий Сатюков встретился с председателем Совета регионального отделения Общероссийского общественно- государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Анастасией Чурковой. Они обсудили сотрудничество двух организаций. Руководители подписали соглашение о реализации совместных проектов в сфере воспитательной работы.