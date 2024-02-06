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Брянский департамент спорта подписал соглашение с «Движением первых»

2024, 06 февраля 13:33 Общество
Брянский департамент спорта подписал соглашение с «Движением первых»
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Брянский департамент спорта подписал соглашение о сотрудничестве с «Движением первых». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Руководитель департамента физической культуры и спорта Брянской области подписал соглашение с представителем Общероссийского движением детей и молодежи «Движение первых» региона. Профильное ведомство договорилось о сотрудничестве с общественниками. 

Уже 10 февраля 2024 года департамент и «Движение первых» выступят как партнеры на XLII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (0+).

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