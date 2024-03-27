Брянский эксперт отметил сплоченность россиян перед трудностями

Брянский эксперт Сергей Горелов отметил сплоченность россиян перед трудностями.

Со дня теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» прошло пять дней. Президент России Владимир Путин назвал это преступление акцией устрашения. Глава страны отметил, что россияне не поддались панике, а наоборот показали пример сплочённости и взаимной поддержки. Так, для жертв теракта в регионах сдают кровь, собирают деньги.

В «Экспертном клубе» обсудили реакцию жителей разных областей на трагедию в Красногорске. Брянский эксперт Сергей Горелов отметил, что реакция на подобные преступления демонстрирует зрелость общества. «Воинствующий индивидуализм», навязанный людям в 90-е годы, остались в прошлом.

«Солидарность, сочувствие и даже готовность жертвовать собой ради другого, исконно свойственные русскому народу, вновь вернулись, воссоздав консолидированное общество. Реакция общества на теракт вселяет надежду, что мы выстоим, какие бы трудности не пришлось нам пережить. Мы вместе, мы едины. А значит, мы победим», – подчеркнул Сергей Горелов.