Брянский эксперт Сергей Горелов отметил развитие водоснабжения Брянщины

Участник «Экспертного клуба» из Брянской области Сергей Горелов отметил лидирующие позиции региона в развитии водоснабжения.

«Открываешь официальный сайт Правительства России, а там – фото нашей брянской Старой Гуты, что недалеко от Унечи. И теперь вся Россия знает и деревню с непривычным для не брянцев названием, и то, что приграничная и не самая богатая Брянская область лидирует в модернизации централизованного водоснабжения и в реализации федерального проекта «Чистая вода», – подчеркнул Сергей Горелов.

Эксперт уточнил, что на Брянщину приходится 11% всех введённых и реконструированных объектов водоснабжения страны.