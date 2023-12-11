Брянский фестиваль «Живи и пой» отметил 25-летие

Фестиваль «Живи и пой» прошёл в Брянске в 25-й раз. Об этом сообщили в городской администрации.

Брянскому фестивалю самодеятельного творчества среди молодёжных коллективов и солистов «Живи и пой» исполнилось 25 лет. В 2021 году он стал межрегиональным. К брянским исполнителям присоединились студенты из Курска и Орла. А с прошлого года в фестивали стали участвовать все молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, а не только учащиеся колледжей и вузов.

В юбилейный год на фестиваль заявились более двухсот исполнителей. 116 прошли отборочный тур. Лауреаты I, II и III степеней поучаствовали в гала-концерте «Живи и пой» в актовом зале БГУ. Их также наградили кубками и грамотами, и вручили подарки от спонсоров.