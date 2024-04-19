Брянский фонд помог трудоустроиться ветерану СВО

Брянский фонд «Защитники Отечества» помог трудоустроиться ветерану СВО. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Алексей Анцышкин ушёл служить сразу после начала специальной военной операции. В составе 6-й роты 104-го десантно-штурмового полка он участвовал в боевых действиях и был награжден «Орденом Мужества».

После возвращения ветеран СВО обратился в брянский филиал фонда «Защитники Отечества» за помощью в трудоустройстве. Его взяли в пункт отбора по контракту на воинскую службу. Именно там хотел работать военнослужащий после возвращения из зоны СВО.

«Я очень хотел продолжить службу, и благодаря филиалу и моему социальному координатору Юлии Артюховой это удалось! Я благодарю фонд за эту возможность», — сказал Алексей Анцышкин.