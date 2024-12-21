Брянский губернатор исполнит желания детей с Кремлёвской ёлки

Брянский губернатор исполнит желания троих детей с Кремлёвской ёлки. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Традиционно перед Новым годом в Кремле ёлку украшают шариками с желаниями детей. Перед заседанием Государственного Совета губернатор Брянской области снял с праздничного дерева три шара с мечтами.

«15-летний Валера из села Третьяки Почепского района мечтает о беговой дорожке, маленькая Маша из Брянки очень хочет побывать в Московском зоопарке, а Георгий — кататься на собственном электромобиле. Мечты должны сбываться, главное — верить в чудеса! Все желания будут исполнены!» – подчеркнул Александр Богомаз.