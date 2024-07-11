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Брянский губернатор наградил работников военного комиссариата

2024, 11 июля 16:34 Общество
Брянский губернатор наградил работников военного комиссариата
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Брянский губернатор наградил работников военного комиссариата в преддверии юбилея ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Накануне 80-летия со Дня образования военного комиссариата Брянской области в Хрустальном зале правительства прошло торжественное мероприятие. Там чествовали военнослужащих, сотрудников и ветеранов военного комиссариата.

«Мы должны делать все для того, чтобы защищая Родину наши бойцы знали: мы заботимся об их семьях и близких.

Хочу поблагодарить сотрудников комиссариата за организацию работы с участниками специальной военной операции, с их родными и близкими. Важны любые формы поддержки, и не только материальные, например, был проведен телемост из зоны специальной военной операции для бойцов из Брянской области с их родными», — подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.

Отличившимся сотрудникам глава Брянской области вручил награды. Так, Орден Мужества по Указу Президента России вручили лейтенанту Антону Алхимину. Также работники ведомства получили поощрения от областной Думы, главного федерального инспектора и главы города Брянска.

 

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