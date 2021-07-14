Брянский губернатор назвал аморальной торговлю справками о вакцинации

С работниками районных больниц проведут профилактические беседы.

Губернатор Александр Богомаз прокомментировал ситуацию, связанную с продажей поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Сельцовской городской больнице.

«В Сельцо медсестры вместе с IT-специалистами взломали учетную запись главного врача и выдавали справки. Выдали на 150 тысяч рублей. А результат – статьи со сроком лишения свободы до 10 лет, – сообщил Богомаз. – Самое страшное то, что люди, которые работают в больнице, которые должны стоять на страже здоровья жителей, выдавали справки, с которыми эти граждане могут попасть на ИВЛ. Человек берет эту справку, свободно перемещается, убеждая окружающих, что он вакцинирован. Но на самом деле, гражданин не имеет защиты от вируса, и сам может являться его распространителем, а значит, потом надо готовить палату, койку, ИВЛ. Для меня очень важна сама мораль. Люди тяжело болеют, умирают каждый день. И на этом фоне медицинские работники, которые должны стоять на защите здоровья, подвергают здоровье и жизнь людей смертельной опасности. И это люди, дававшие клятву Гиппократа!»

Губернатор поручил главам районов лично провести работу с коллективами районных больниц.