Брянский губернатор отменил празднование Масленицы

Праздничные мероприятия обещают провести позже.

В Брянской области отменили проведение массовых гуляний на Масленицу.

Как сообщила главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова на заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, в Роспотребнадзор обращаются главы районов с просьбой провести праздничные мероприятия на Масленичной неделе и непосредственно на Масленицу.

По словам Трапезниковой, это преждевременно. «Заболеваемость остается, и она сосредоточена именно в районах. Классической Масленицы проводить не стоит», – отметила Трапезникова.

Губернатор Александр Богомаз ее поддержал.

«В прошлом году были ограничения на Пасху и Радуницу, поэтому с Масленицей повременим, чтобы не допустить роста заболеваемости, лучше позже проведем знаковые мероприятия», – сообщил он.