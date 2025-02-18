Брянский губернатор передал Орден Мужества матери погибшего бойца

Брянский губернатор передал Орден Мужества матери погибшего сотрудника погрануправления Сергея Шапкина. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В школе №1 Брянска прошла памятное мероприятие в честь сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, прапорщика Сергея Шапкина. 2 октября 2024 года он погиб на служебном посту. Указом Президента Российской Федерации боец награжден Орденом Мужества посмертно. Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал награду маме Героя Елене Николаевне.

В честь Сергея Шапкин в школе №1 открыли Парту Героя. Право сидеть за ней предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы.

«Школьники должны знать о своих земляках, совершивших доблестный поступок, проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию. Это, безусловно, важный для воспитания молодёжи и объединяющий поколения образовательный проект», – подчеркнул Александр Богомаз.