Брянский губернатор поблагодарил прокуроров за работу

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил за эффективную работу сотрудников прокуратуры региона.

В областной прокуратуре прошло заседание коллегии. Надзорное ведомство подвело итоги работы за 2022 год и определили задачи на будущее. В коллегии участвовал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«На заседании коллегии областной прокуратуры обсудили задачи по укреплению законности и правопорядка на территории нашего региона. Хочу выразить слова признательности и благодарности прокурору Брянской области Александру Петровичу Войтовичу и всему коллективу за эффективную работу всего ведомства», – подчеркнул глава региона.

Александр Богомаз отметил, что в этом году пристальное внимание надзорное ведомство уделяло обращениям, связанным с мобилизацией граждан и выплатами военнослужащим.

«Прокуроры региона и лично Александр Петрович Войтович провели колоссальную работу по установлению юридического факта геноцида советского народа немецко-фашистскими захватчиками в отношении мирного населения Брянской области. Хочу еще раз поблагодарить за эту важнейшую работу!» – добавил брянский губернатор.