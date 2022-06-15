Брянский губернатор пообещал детям бесплатные занятия спортом

Занятия должны быть доступны для детей, причем на безвозмездной основе, заявил Александр Богомаз.

Губернатор Александр Богомаз сообщил на совещании с замами, что в Брянской области построены современные спортивные объекты, поэтому занятия в них должны быть доступны для детей, причем на безвозмездной основе.

Он отметил, что регионе созданы все условия для успешного занятия спортом как для детей, так и для взрослых.

«Развитие спорта в Брянской области на протяжении нескольких последних лет стало одним из приоритетных направлений в работе регионального правительства. Задачи, которые ставит президент Владимир Путин по обеспечению условий для занятий физкультурой и спортом, а профессиональным спортсменам – для повышения мастерства, успешно реализуются в Брянской области», – сообщили в правительстве региона.

По словам губернатора, в каждом районе должны быть созданы условия для занятий физической культурой и спортом, цель – чтобы в каждом муниципальном образовании был ледовый дворец, ФОК, футбольное поле, бассейн.

За последние годы в Брянской области построили 72 спортивных объекта.