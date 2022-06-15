Брянский губернатор пообещал детям бесплатные занятия спортом

Занятия должны быть доступны для детей, причем на безвозмездной основе, заявил Александр Богомаз.
Губернатор Александр Богомаз сообщил на совещании с замами, что в Брянской области построены современные спортивные объекты, поэтому занятия в них должны быть доступны для детей, причем на безвозмездной основе.
Он отметил, что регионе созданы все условия для успешного занятия спортом как для детей, так и для взрослых.
«Развитие спорта в Брянской области на протяжении нескольких последних лет стало одним из приоритетных направлений в работе регионального правительства. Задачи, которые ставит президент Владимир Путин по обеспечению условий для занятий физкультурой и спортом, а профессиональным спортсменам – для повышения мастерства, успешно реализуются в Брянской области», – сообщили в правительстве региона.
По словам губернатора, в каждом районе должны быть созданы условия для занятий физической культурой и спортом, цель – чтобы в каждом муниципальном образовании был ледовый дворец, ФОК, футбольное поле, бассейн.
За последние годы в Брянской области построили 72 спортивных объекта.
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