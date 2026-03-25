Брянский губернатор поручил отремонтировать дороги до конца апреля

2026, 25 марта 10:30

Брянский губернатор поручил отремонтировать дороги до конца апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На оперативном совещании губернатор Брянской области поставил задачу привести в нормативное состояние дороги в муниципалитетах до конца апреля. Главам муниципальных образований он поручил контролировать ремонт.

«Продолжается комиссионное обследование состояния дорог Брянска, в первую очередь, тех, которые находятся на 5-летнем гарантийном обслуживании (это более 2 млн кв. метров дорожного полотна). В течение этого срока подрядчики за свой счет обязаны устранять все выявленные недостатки», – уточнил губернатор Александр Богомаз.