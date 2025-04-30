Брянский губернатор посадил вишню в Клетнянском районе. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в России стартовала традиционная эколого-патриотическая акция «Сад памяти». Она проходит уже пять лет. За это время э миллионы добровольцев из 78 стран мира высадили свыше 130 млн деревьев.

Акция прошла 30 апреля в Клетнянском районе. Губернатор Брянской области Александр Богомаз, спикер облдумы Валентин Суббот, чиновники, депутаты и юнармейцы высадили 170 саженцев вишни.

«Каждое дерево — это символ благодарности и уважения к защитникам Отечества, сохранение исторической памяти о Великой Победе, добытой на полях сражений ценой миллионов жизней. Мы передаем эту память из поколения в поколение, чтобы наша молодежь, принимая участие в таких акциях, помнила наших Героев и свято чтила их подвиг!» — подчеркнул Александр Богомаз.