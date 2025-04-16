Брянский губернатор посетил бойцов «БАРС-Брянск»

Брянский губернатор посетил расположение бойцов «БАРС-Брянск». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Матыцин побывали в расположение объединения «БАРС-Брянск». Они посмотрели, как обустроен быт бойцов и условия для несения службы. Глава региона высоко оценил ремонт в помещениях, а также меню в столовой.

«Бойцам — слова огромной благодарности за то, что защищают родную землю, свои семьи и всех жителей Брянской области, а мы будем создавать для них все условия и обеспечивать необходимым!» — отметил Александр Богомаз.

В «БАРС-Брянск» служат более 2000 человек, в том числе 174 офицера.