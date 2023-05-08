Брянский губернатор посетил пограничные подразделения

«Вместе с руководством пограничного управления ФСБ России по Брянской области посетили пограничные подразделения на государственной границе. Посмотрели, как ведётся работа по охране на участках госграницы, посетили опорные пункты, где наши погранвойска несут службу. Поздравили личный состав пограничных войск с наступающим праздником великой Победы!» – подчеркнул Александр Богомаз.

Телемост с ветеранами-железнодорожниками провели на МЖД В преддверии 9 Мая на Московской железной дороге прошел телемост начальника Московской железной дороги Валерия Танаева с ветеранами Великой Отечественной войны из Москвы, Подмосковья, Смоленской, Тульской, Брянской, Рязанской, Орловской областей, которые в разное время трудились на МЖД. Участников встречи руководитель магистрали поздравил с Днем Победы. — Это самый дорогой, самый близкий, поистине святой для каждого

Более 35 железнодорожных переездов отремонтируют в Смоленской области в 2023 году В 2023 году в Смоленской области железнодорожники отремонтируют 37 переезда на Руднянском, Краснинском, Ельнинском и Вяземском направлениях, из них 4 – в областном центре. В ходе работ будет проведена асфальтировка проезжей части, находящейся в зоне обслуживания ОАО «РЖД». На железнодорожном переезде, расположенном на 304 км перегона Стодолище – Энгельгардтовская, запланирован капитальный ремонт с заменой резинокордового

Никто не останется без внимания Как в регионе поддерживают участников СВО и членов их семей. О мерах соцподдержки семей участников спецоперации, о выплатах бойцам за полученные ранения и о работе цифровой платформы патронажа «Zа Добро»… Эти и другие вопросы поднимались в ходе прямого эфира, который провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. Основной темой разговора стали различные направления социальной