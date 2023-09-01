Брянский губернатор посетил родной институт в День знаний

В День знаний губернатор Брянской области посетил вуз, который закончил 40 лет назад. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 1 сентября приехал в Брянский государственный инженерно-технологический университет. Он закончил это учебное заведение 40 лет назад.

«Учиться в этом институте всегда было почетно и ответственно. Наши специалисты составляют основу инженерных кадров в ключевых отраслях экономики Брянской области и других регионов России. Здесь работают заслуженные ученые и изобретатели Брянской области. За 93 года менялись названия учебного заведения: институт, академия, университет, но неизменным оставалось одно: особая атмосфера, уважительное отношение к студентам и самые лучшие преподаватели, которые в каждого из нас вложили свой опыт и знания!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона рассказал, что этот же вуз закончили председатель комитета Государственной Думы Евгений Москвичев, заместители губернатора и руководители органов власти Брянской области.