Брянский губернатор посетил родной институт в День знаний

В День знаний губернатор Брянской области посетил вуз, который закончил 40 лет назад. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз 1 сентября приехал в Брянский государственный инженерно-технологический университет. Он закончил это учебное заведение 40 лет назад.
«Учиться в этом институте всегда было почетно и ответственно. Наши специалисты составляют основу инженерных кадров в ключевых отраслях экономики Брянской области и других регионов России. Здесь работают заслуженные ученые и изобретатели Брянской области. За 93 года менялись названия учебного заведения: институт, академия, университет, но неизменным оставалось одно: особая атмосфера, уважительное отношение к студентам и самые лучшие преподаватели, которые в каждого из нас вложили свой опыт и знания!» — подчеркнул Александр Богомаз.
Глава региона рассказал, что этот же вуз закончили председатель комитета Государственной Думы Евгений Москвичев, заместители губернатора и руководители органов власти Брянской области.
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