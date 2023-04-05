Брянский губернатор посетил штаб-квартиру Российского военно-исторического общества

Губернатор Брянской области обсудил патриотическое воспитание с зампредседателя Российского военно-исторического общества в штаб-квартире в Москве. Об этом глава региона рассказал в своём телеграм-канале.

Александр Богомаз встретился с заместителем председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко в штаб-квартире в Москве. Они обсудили совместную работу и патриотическое воспитание молодежи.

«Николай Павлович предложил обсудить применение в школах области Учебно-методического комплекса по истории России и всеобщей истории, а также учебника «Военная история России». Наметили ряд совместных проектов, которые будут реализовываться при взаимодействии Правительства Брянской области и Регионального отделения РВИО, а также создание Попечительского совета отделения в нашем регионе», – уточнил глава региона.

Брянский губернатор осмотрел выставку макетов памятников, установленных при участии общества и посетил «Библиотеку военного историка». Там хранят свыше 25 тысяч уникальных книг по истории России.

«Поблагодарил представителей Российского военно-исторического общества, лично Николая Павловича Овсиенко за большой вклад в изучение героического прошлого нашей страны, масштабную патриотическую работу по сохранению исторической памяти нашей Родины. Как сказал Президент Владимир Путин, мы должны делать все, чтобы дети и все наши граждане гордились тем, что они — наследники поколения Победителей, знали Героев своей страны!» – заключил глава региона.