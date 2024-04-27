Брянский губернатор поучаствовал в открытии фонтана в Орловской области

Брянский губернатор Александр Богомаз поучаствовал в открытии фонтана на слиянии двух рек в Орловской области. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз посетил Орловскую области по приглашению председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа и главы региона Андрея Клычкова. Александр Богомаз поучаствовал в открытии нового фонтана на слиянии рек Оки и Орлика. Новая достопримечательность появилась благодаря помощи банка.

«Радует, что в России меценатство — это не просто слова, что есть такие люди, как Герман Оскарович Греф, вносящие вклад в сохранение и преображение исторических мест российских городов», – подчеркнул Александр Богомаз.