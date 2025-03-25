Брянский губернатор поздравил работников культуры

Брянский губернатор вручил награды работникам культуры. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

25 марта в России отмечают День работников культуры. В честь этого события в Хрустальном зале регионального правительства прошло мероприятие. С профессиональным праздником виновников торжества поздравил губернатора Брянской области Александр Богомаз.

«Своим трудом и талантом сотрудники отрасли вносят неоценимый вклад в духовное развитие родной земли, хранят и приумножают культурное наследие Брянской области и всей России, передают молодому поколению исторические традиции и ценности нашего народа. Мы по праву гордимся нашими театрами, филармонией, музеями и библиотеками, культурными учреждениями, школами и колледжами культуры и искусств, художественными коллективами», — подчеркнул Александр Богомаз.

Глава области вручил награды лучшим представителями культурной отрасли региона.