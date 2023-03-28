Брянский губернатор поздравил росгвардейцев
Губернатор Брянской области поздравил с профессиональным праздников росгвардейцев.
В Хрустальном зале регионального Правительства собрались военнослужащие Управления Росгвардии по Брянской области и родные погибших сотрудников. Мероприятие посвятили седьмой годовщине образования войск национальной гвардии и 30-летию специального отряда быстрого реагирования «Партизан».
«Ежедневно сотрудники Росгвардии подвергают свою жизнь риску. За мужество и самоотверженность, проявленные в ходе боевых действий, 127 сотрудников награждены государственными и ведомственными наградами. Рядовые Вадим Константинович Ермаков и Андрей Сергеевич Зайцев, капитан Олег Станиславович Визнюк, заместитель командира СОБР, капитан милиции Валерий Иванович Шкурный отмечены высшим знаком отличия — медалью «Золотая Звезда» и удостоены звания Героя Российской Федерации посмертно. Оперуполномоченный СОБР, капитан милиции Виктор Федорович Труханов посмертно награжден Орденом Мужества. Мы делаем все, чтобы семьи наших защитников были под надежной защитой», – подчеркнул глава региона Александр Богомаз.