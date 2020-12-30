Брянский губернатор прокомментировал закрытие погранперехода в Погарском районе

Глава региона пояснил закрытие пункта пропуска на границе с Украиной одностронним решением Киева.

На состоявшейся вчера пресс-конференции губернатор Брянской области Александр Богомаз дал комментарий относительно закрытие погранперехода в Погарском районе Брянщины, расположенного на границе с Украиной.

По его словам, закрытие пункта пропуска стало следствием одностроннего решения украинской стороны о закрытии аналогичного погранперехода в Черниговской области. После этого дальнейшее функционирование пограничного перехода со стороны РФ утратило смысл — попасть через него на территорию сопредельного с Брянщиной государства все равно невозможно.

Александр Богомаз заверил, что работа пункта пропуска будет возобновлена, как только официальный Киев примет соответствующее решение.

Украинские власти в условиях пандемии коронавируса сократили число работающих пунктов пропуска на границах, в том числе и с Россией, включая Брянскую область. Перечень открытых пунктов пропуска можно увидеть на официальном сайте украинской Государственной пограничной службы.