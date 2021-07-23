Брянский губернатор рассказал об одинаковом лечении богатых и бедных от COVID-19

Александр Богомаз призвал жителей региона вакцинироваться.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о своей настороженности в связи со снижением темпов вакцинации.
На заседании оперштаба врио по руководству департаментом здравоохранения Брянской области Виталий Мосин заявил о том, что «к сожалению, в последнюю неделю темп вакцинации несколько упал».
«Снижение темпов вакцинации настораживает. У нас есть около 50 тысяч доз вакцины, и все должны понимать, что вакцинация необходима! – сообщил в свою очередь Богомаз. – Вакцинация сегодня – задача номер один. Этим нужно заниматься и объяснять людям на конкретных примерах, рассказывать о том, какие последствия у этой болезни! Да, если человек привит, он может заболеть, но он выживет и не будет тяжелых последствий. Коронавирус не щадит никого, не важно, какой у человека статус, сколько денег, для этой болезни не существует специальных докторов или особых таблеток. У всех и везде лечение одинаковое. Поэтому будьте ответственными, чтобы, если начнется четвертая волна, мы ее пережили. И сегодня задача номер один – вакцинация!»
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