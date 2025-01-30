Брянский губернатор встретился с директором регоператора «Чистая планета»

Брянский губернатор обсудил работу регоператора по обращению с ТКО «Чистая планета» с директором предприятия. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с генеральным директором АО «Чистая планета» Александром Нарицыным. Они обсудили работу регионального оператора по обращению с ТКО. В частности, речь шла о предложении департамента природных ресурсов и экологии по оборудованию в областного центра стандартных контейнерных площадок одного типа. Глава региона поручил проработать этот вопрос руководству регоператора и мэрии.

«Тариф за вывоз ТКО для жителей Брянской области самый низкий в ЦФО и один из самых низких в России. За 2024 год региональным оператором было установлено и заменено более 700 накопителей на контейнерных площадках в Брянске, Клинцах, Брянском и Жирятинском районах. Транспортный парк предприятия пополнился 10 транспортными средствами для вывоза отходов», — уточнил Александр Богомаз.