Брянский губернатор встретился с молодыми сотрудниками фармпредприятия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз посетил предприятие «Эндофарм». Он пообщался с молодыми специалистами компании, в том числе прибывших из других регионов.

«Средняя заработная плата в филиале «ЭНДОФАРМ Агро» — около 70 тысяч рублей, в филиале «Почеп» — 94 тысячи, и она постоянно растет, а высокооплачиваемые рабочие места — это и налоги в бюджет», – подчеркнул глава области.

Так, предприятие дарит по 100 тысяч рублей на свадьбу своим сотрудникам. С директором Михаилом Фонаревым губернатор договорился о выплате в 200 тысяч рублей работникам к рождению ребёнка.

«У нас строится завод полного цикла по производству активных фармацевтических субстанций, сырья для медицинской промышленности страны. Этот проект, который реализуется совместно с Минпромторгом России, направлен в первую очередь на импортозамещение и производство лекарственных препаратов по полному циклу. Уверен, когда заработает новый завод, он станет точкой притяжения для всей России!» – заключил Александр Богомаз.