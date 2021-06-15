Брянский клуб «Резерв» включили в приказ Главкома ВМФ России

Военно-морская академия взяла шефство над клубом.

Брянский губернатор Александр Богомаз встретился с заместителем главнокомандующего Военно-Морским Флотом России вице-адмиралом Владимиром Касатоновым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия.

Александру Богомазу передан приказ Главкома ВМФ о закреплении военно-патриотических клубов России за конкретными военно-морскими учебными заведениями для осуществления шефских связей. В приказе указан и брянский клуб военно-патриотический клуб «Резерв», который является одним из старейших в стране.

Клуб «Резерв» имеет давние связи с Военно-морской академией – старейшим российским высшим учебным заведением из ныне действующих, которое ведет свою историю от Навигацкой школы, созданной Петром Великим.

В нынешнем виде академия существует с 1998 года, когда были объединены между собой Высшее военно-морское училище имени Фрунзе и Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола.

Курсанты «Резерва» в рамках практических выездных занятиях посещают Военно-Морскую Академию уже на протяжении 42 лет.

Многие из выпускников клуба окончили академию и стали командирами и высококлассными специалистами.