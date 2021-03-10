Брянский колледж искусств может обрушиться на студентов

Здание учебного корпуса находится в аварийном состоянии.

В Брянском областном колледже искусств нашли массу серьезных нарушений. Проверку с привлечением специалистов провела региональная прокуратура.

В частности, выяснилось, что здание учебного корпуса по улице Киевской, 20, нуждается в срочном ремонте из-за износа конструкций, отделки и инженерного оборудования. В противном случае его эксплуатация может повлечь угрозу жизни студентов и преподавателей, отметили в прокуратуре.

Также в колледже выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности. В учебном корпусе по Киевской нет горячей воды.

В числе других нарушений – несоблюдение закона об охране труда. Так, сотрудники колледжа допускались к работе без инструктажа, средств индивидуальной защиты и без прохождения обязательных медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования.

В отношении виновных должностных лиц прокуратура возбудила административные дела, директору департамента культуры Брянской области вынесли представление об устранении нарушений.