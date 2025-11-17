Брянский коллектив «Калинушка» завоевал два диплома на фестивале в Калужской области. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В городе Сосенский Калужской области в минувшую субботу прошёл межрегиональный фестивале-конкурсе детских фольклорных коллективов «Кузьминки». Участие в нём приняли более трёхсот юных артистов из Калужской, Брянской, Тульской и Московской областей.

Регион успешно представили коллективы детской фольклорной школы «Калинушка» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. Ансамбль «Ларец» стал лауреатом первой степени. Диплом лауреата второй степени завоевал ансамбль «Ладов день».