Брянский комплекс «Партизанская поляна» поучаствовал в стратегической сессии в Санкт-Петербурге

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» стал участником стратегической сессии «Проект «Без срока давности» в музейном пространстве» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

В Санкт-Петербурге состоялась стратегическая сессия Национального центра исторической памяти при Президенте России «Проект «Без срока давности» в музейном пространстве». В Смольном собрались представители министерства культуры и руководящих учреждений культуры, сотрудники архивов и ведущих музеев, специалисты и эксперты из разных регионов. Регион представили сотрудники Мемориального комплекса «Партизанская поляна» Елена Михайлова и Наталья Наумова. Они рассказали о воспитательном потенциале экспозиции Музея истории партизанского движения. Выставка посвящена жертвам геноцида на Брянщины в годы Великой Отечественной войны.

Участники сессии обсудили создание единой концепции экспозиций в рамках проекта «Без срока давности». Организаторы подготовили каталог музеев, освещающих эту тему. Также был анонсирован конкурс экспозиций «Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны».