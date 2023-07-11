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Брянский лагерь отпраздновал юбилей

2023, 11 июля 11:27 Общество
Брянский лагерь отпраздновал юбилей
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Брянский детский загородный лагерь отпраздновал 70-летие. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента. 

Большой праздник прошёл в брянских лагерях «Огонёк» и «Орлёнок», входящих в детский оздоровительный комплекс «Лесной». Они отметили 70-летие со дня образования. 

На праздник «История в 70 лет!» собрались воспитанники, вожатые и сотрудники. Почетными гостями стали представители правительства региона и областной думы. 

«В 80-х годах комплекс стал площадкой для проведения фестиваля Дружбы. Кроме того, «Огонёк» был базовым лагерем для подготовки молодых педагогов Бежицкого района в конце 80-х начале 90-х. Проводились профильные смены творческой и интеллектуальной направленности в начале 2000-х. Сейчас лагеря развиваются. Большую поддержку им оказывает управление образования Брянской горадминистрации. Мы участвуем в различных проектах, один из них — «инициативное бюджетирование», — отметил директор детского оздоровительного комплекса «Лесной» Кирилл Черкасов.

Творческими номерами гостей порадовали и брянские коллективы и сами воспитанники. Так,  вожатые и отдыхающие второй смены подготовили вокально-хореографическую постановку «Друг».

Лагеря находятся недалеко от города Сельцо Брянской области. В них отдыхают 750 детей.

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