«Брянский лес» проведет серию бесплатных экскурсий для детей

Организованные детские группы смогут посмотреть на зубров.

Заповедник «Брянский лес» обхявил в своей группе во ВКонтакте, что планирует в ближайшее время организовать бесплатные экскурсии для организованных детских групп юннатов, биологических и краеведческих кружков и т.п.

Руководителям таких кружков, желающим провести экскурсию, надо связаться с замом директора заповедника по экологическому просвешению и туризму Екатериной Пилютиной по телефону: 8 (910) 230-08-00.

Эскурсии будут проводиться на протяжении всего холодного сезона, пока зубры нуждаются в подкормке.

За новогодние каникулы в заповеднике побывали около 350 посетителей.